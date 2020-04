Benedetta Mazza Instagram profilo perfetto | scollatura accondiscendente sui seni morbidi

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Bellezza e generosità si incontrano suldi: generosità che non è solo nelle curve dell’ex gieffina. Condividendo uno scatto del passato, la modella emiliana si fa promotrice di un’iniziativa benefica in favore del Cotugno di Napoli, uno degli ospedali attivi in quest’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus. Proprio a partire dal costume indossato nell’immagine,sostiene il brand del capo nella campagna che intende donare parte della spesa ricavata dagli acquisti al nosocomio partenopeo.: forme morbide e accoglienti nel costume scollato “Aspettando che sia possibile ritornare a cantare, scatenarsi e ad emozionarsi sotto il palco di un concerto…”, scriveche nel post condiviso è ritratta proprio in occasione di un evento ...