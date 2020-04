Assassin' s Creed Valhalla | alle 16 | 45 commentiamo in diretta l' atteso reveal

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo un primo peculiare annuncio nella giornata di ieri è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi Ubisoft mostrerà per la prima volta l''s.Si tratterà sicuramente di un trailer e molto probabilmente di un cinematic trailer ma la speranza è che ci sia comunque spazio per un'occhiata al gameplay e per conoscere alcuni dettagli chiave come data di uscita/finestra di lancio e piattaforme su cui effettivamente il gioco debutterà. In ogni caso noi saremo pronti con unadedicata.Potete seguire laattraverso il player qui di seguito o sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it. Appuntamento16:50 in compagnia dei nostri Lorenzo Mancosu e Gianluca Musso. Leggi altro...