"Vogliamo più libertà". "Se eccedete ricorro alla Consulta". Fra Boccia e Regioni finisce tra le minacce (Di mercoledì 29 aprile 2020) La riunione tra governo e regioni termina così, tra le minacce. Ecco il ministro Francesco Boccia che va dritto al nocciolo della questione: “Se ci sono ordinanze regionali non coerenti, invio una diffida e se non vengono rimosse sono costretto a ricorrere all’impugnativa al Tar o alla Consulta”. Neanche il tempo di lasciare la videocall con l’esecutivo che la lettera dei governatori di centrodestra era già pronta da inviare al presidente Sergio Mattarella.Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto chiedono di cambiare l’ultimo decreto, quello sull’allentamento del lockdown e la Fase 2 dal 4 maggio. E’ evidente che la cabina di regia non abbia prodotto i risultati sperati, almeno per quanto riguarda una parte dello stivale. Tanto è vero che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) La riunione tra governo e regioni termina così, tra le minacce. Ecco il ministro Francescoche va dritto al nocciolo della questione: “Se ci sono ordinanze regionali non coerenti, invio una diffida e se non vengono rimosse sono costretto a ricorrere all’impugnativa al Tar o”. Neanche il tempo di lasciare la videocall con l’esecutivo che la lettera dei governatori di centrodestra era già pronta da inviare al presidente Sergio Mattarella.Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto chiedono di cambiare l’ultimo decreto, quello sull’allentamento del lockdown e la Fase 2 dal 4 maggio. E’ evidente che la cabina di regia non abbia prodotto i risultati sperati, almeno per quanto riguarda una parte dello stivale. Tanto è vero che ...

Post_Iccia : @Pi_Mandoi @MLBTV che vogliamo fare? - cattivamamy : Sono proprio quei principi che non vogliamo - BeliceIt : Scuola: maturità in presenza. “Vogliamo assumere più docenti possibili” - MariMario1 : RT @Mirith_: Cosa aspettiamo a rimpatriarli? Notare... Non ho scritto 'affogarli' ( precisazione per i buonisti che di certo vorranno leg… - fiorella328 : RT @Mirith_: Cosa aspettiamo a rimpatriarli? Notare... Non ho scritto 'affogarli' ( precisazione per i buonisti che di certo vorranno leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliamo più Immigrati in quarantena si ribellano: "Vogliamo più cibo per il Ramadan" il Giornale "Vogliamo più libertà". "Se eccedete ricorro alla Consulta". Fra Boccia e Regioni finisce tra le minacce

La riunione tra governo e regioni termina così, tra le minacce. Ecco il ministro Francesco Boccia che va dritto al nocciolo della questione: “Se ci sono ordinanze regionali non coerenti, invio una dif ...

Una alessandrina: “Nella fase 2 rischiamo invasione delle auto. Incentiviamo le bici”

ALESSANDRIA – “Un grido di speranza“. Una alessandrina, Mara Verzetti, ha titolato così la sua lettera aperta rivolta all’amministrazione di Alessandria in vista della fase 2 dell’emergenza coronaviru ...

La riunione tra governo e regioni termina così, tra le minacce. Ecco il ministro Francesco Boccia che va dritto al nocciolo della questione: “Se ci sono ordinanze regionali non coerenti, invio una dif ...ALESSANDRIA – “Un grido di speranza“. Una alessandrina, Mara Verzetti, ha titolato così la sua lettera aperta rivolta all’amministrazione di Alessandria in vista della fase 2 dell’emergenza coronaviru ...