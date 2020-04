Trento, catturato l’orso M49: è in buone condizioni ed è stato riportato nel recinto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Da quando era uscito dal letargo era stato avvistato più volte nella provincia di Trento, e il cerchio si era progressivamente stretto intorno all’animale: ieri sera M49, l’orso che era riuscito a fuggire dal suo recinto, è stato catturato dai forestali del Trentino sui monti sopra Tione. Per la sua fuga rocambolesca si era meritato il soprannome di “Papillon”, il famoso galeotto evaso dalle carceri della Guyana francese. Ma oggi la fuga dell’orso-ricercato è finita: M49 è stato trasportato nell’aerea faunistica di Casteller, a sud di Trento, da dove era scappato nell’estate del 2019. Sulla sua testa pendeva un’ordinanza della Provincia che prevedeva la cattura e – consentiva in casi estremi anche l’abbattimento – per la sua abitudine di spingersi a cercare cibo in zone abitate, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano Trento - catturato l'orso M49 : sta bene ed è chiuso nel recinto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Da quando era uscito dal letargo eraavvipiù volte nella provincia di, e il cerchio si era progressivamente stretto intorno all’animale: ieri sera M49, l’orso che era riuscito a fuggire dal suo, èdai forestali del Trentino sui monti sopra Tione. Per la sua fuga rocambolesca si era meritato il soprannome di “Papillon”, il famoso galeotto evaso dalle carceri della Guyana francese. Ma oggi la fuga dell’orso-ricercato è finita: M49 ètrasportato nell’aerea faunistica di Casteller, a sud di, da dove era scappato nell’estate del 2019. Sulla sua testa pendeva un’ordinanza della Provincia che prevedeva la cattura e – consentiva in casi estremi anche l’abbattimento – per la sua abitudine di spingersi a cercare cibo in zone abitate, senza ...

