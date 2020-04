RaiSport : Il n.1 dell' @assocalciatori @17tommasi : 'Senza allenamenti i giocatori saranno più esposti al rischio infortuni,… - zazoomblog : Tommasi: “I giocatori vogliono allenarsi dal 4 maggio: richiesto altro protocollo” - #Tommasi: #giocatori… - grazioli_gianni : RT @CalcioFinanza: #Tommasi: «Giocatori disponibili a giocare prima che il virus sparisca» - markgrika : RT @CalcioFinanza: #Tommasi: «Giocatori disponibili a giocare prima che il virus sparisca» - CalcioFinanza : #Tommasi: «Giocatori disponibili a giocare prima che il virus sparisca» -

Ultime Notizie dalla rete : Tommasi giocatori

"Ci preoccupa il fatto che non è ancora stato validato il protocollo per gli allenamenti del calcio, che dovrebbero ripartire il 18 maggio, ma bisogna studiarne subito un altro per consentire gli alle ...Da una parte c’è il Governo dell’Italia, dall'altra il Governo del Calcio. Per quanto riguarda quest’ultimo, oggi si sono espressi i giocatori, piuttosto duri nelle parole dell'Aic, e in maniera infor ...