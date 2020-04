Il giornalista appare in mutande in tv e non se ne accorge: è il figlio di Christopher Reeve (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il giornalista americano Will Reeve, figlio del compianto attore Christopher Reeve, è apparso in mutande in TV non essendosi accorto di venire inquadrato anche dalla vita in giù: il video. Il luogo comune sul lavorare in mutande da casa è stato confermato da un giornalista di ABC - lui è Will Reeve, figlio di Christopher Reeve - accortosi solo dopo aver aperto il collegamento di essere in onda molto poco vestito dalla vita in giù. Il povero malcapitato, dicevamo, è andato in onda davanti a milioni di americani (perchè Good Morning America è una trasmissione molto seguita) in collegamento dal salotto di casa. In queste settimane si è scherzato parecchio sulle riunioni a distanza in cui chiunque segretamente abbina a giacche assai formali un "sotto" molto più confortevole. E se ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilamericano Will Reeve,del compianto attoreReeve, è apparso inin TV non essendosi accorto di venire inquadrato anche dalla vita in giù: il video. Il luogo comune sul lavorare inda casa è stato confermato da undi ABC - lui è Will Reeve,diReeve - accortosi solo dopo aver aperto il collegamento di essere in onda molto poco vestito dalla vita in giù. Il povero malcapitato, dicevamo, è andato in onda davanti a milioni di americani (perchè Good Morning America è una trasmissione molto seguita) in collegamento dal salotto di casa. In queste settimane si è scherzato parecchio sulle riunioni a distanza in cui chiunque segretamente abbina a giacche assai formali un "sotto" molto più confortevole. E se ...

