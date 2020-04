Galliani non si fida: «È più sicuro che il calcio riparta a settembre» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato al Corriere della Sera della ripresa dei campionati Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera parlando della ripresa dei campionati. Queste le parole dell’ad del Monza. DEADLINE IL 2 AGOSTO – «Non credo che il problema risieda nelle figure che presiedono queste istituzioni. L’origine di tutti i mali è l’imposizione della Uefa di far terminare tutti i campionati entro il 2 agosto per dare spazio nelle settimane seguenti alle finestre europee e ricominciare poi a settembre con i nuovi gironi delle coppe. La questione non è cosa pensano Spadafora, Gravina o Malagò, poi in questa polemica non voglio entrare. Il punto è un altro. Sono sbagliati i tempi, lo ribadisco. Sarebbe stato meglio assecondare le osservazioni della Fifa e consentire ... Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A - Galliani ammette : "Chi rischia la retrocessione non vuole giocare"

Coronavirus Serie C/ Galliani : "Stop? Ricorreremo se il Monza non va in B"

Galliani : «Chi rischia di retrocedere non vuole tornare a giocare» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Adriano, amministratore delegato del Monza, ha parlato al Corriere della Sera della ripresa dei campionati Adrianoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera parlando della ripresa dei campionati. Queste le parole dell’ad del Monza. DEADLINE IL 2 AGOSTO – «Non credo che il problema risieda nelle figure che presiedono queste istituzioni. L’origine di tutti i mali è l’imposizione della Uefa di far terminare tutti i campionati entro il 2 agosto per dare spazio nelle settimane seguenti alle finestre europee e ricominciare poi acon i nuovi gironi delle coppe. La questione non è cosa pensano Spadafora, Gravina o Malagò, poi in questa polemica non voglio entrare. Il punto è un altro. Sono sbagliati i tempi, lo ribadisco. Sarebbe stato meglio assecondare le osservazioni della Fifa e consentire ...

jgerna77 : @SebaCattiodoro Perché è un’azienda che muove e fattura miliardi di euro e ha la possibilità di ripartire anche più… - MilanWorldForum : Galliani su Ibra al Monza e sulla ripartenza del calcio -) - c_buttiglieri : @AntonioCorsa Ma cosa cambia se ricominciamo a settembre? Lodo Galliani penso sia la soluzione che permetta di non… - CalcioNews24 : Brocchi: «Ho il Milan dentro. Non potevo dire di no alla panchina» - gazz_rossonera : Galliani: “Ibra al Monza? Non è più pensabile” -