TgLa7 : #Fase 2: dal 18 maggio riaprono commercio al dettaglio, musei, mostre e allenamenti sportivi a squadre. Bar e parru… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - lanebbiapadana : RT @SalpadrinoT: Allora, visto che se ne discute e ci sono varie posizioni. Parlandone a livello bar, secondo voi quale strategia dovrebbe… - ilNotiziarioInd : Fase 2, bar, ristoranti e parrucchiere, la preoccupazione a Ceriano Laghetto - - EffettoFrank : Commercio, bar, ristoranti, parrucchieri: come cambiano i «bonus» per chi non riprende il lavoro nella fase 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase bar Commercio, bar, ristoranti, parrucchieri: come cambiano i «bonus» per chi non riprende il lavoro nella fase 2 Il Sole 24 ORE Riaperture, le tappe: 18 maggio i negozi Il 1° giugno via libera a bar e ristoranti

Ci sarà una «fase due e qualcosa», o forse davvero una fase tre, ma questo lo si capirà solo nelle settimane a venire. Intanto, le certezze sui prossimi step della strada - lunga e tortuosa - verso la ...

Ripartono quattrocento aziende tessili Biffoni: «Parchi a numero chiuso»

Il sindaco fa il punto sulla Fase 2: «Andrà contingentato l’accesso ai giardini, sulla scuola noi pronti a fare la nostra parte» prato Incassata la riapertura delle aziende tessili votate alle esporta ...

Ci sarà una «fase due e qualcosa», o forse davvero una fase tre, ma questo lo si capirà solo nelle settimane a venire. Intanto, le certezze sui prossimi step della strada - lunga e tortuosa - verso la ...Il sindaco fa il punto sulla Fase 2: «Andrà contingentato l’accesso ai giardini, sulla scuola noi pronti a fare la nostra parte» prato Incassata la riapertura delle aziende tessili votate alle esporta ...