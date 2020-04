Crai sospende la vendita delle mascherine: prezzo troppo basso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Federico Garau I costi delle mascherine superano i ricavi, il gruppo Crai in un comunicato spiega il perchè della sua scelta: "Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione" Costo delle mascherine al ribasso, ma in modo così drastico da aver spinto le catene facenti capo al Gruppo Crai secom S.p.a. a scegliere di non distribuire più i dispositivi di protezione individuale all'interno dei propri punti vendita. Una decisione, questa, che sta scatenando un mare di polemiche a riguardo, dopo la decisione presa dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri."Ho firmato l'ordinanza che fissa il prezzo delle mascherine chirurgiche a 0,50, un prezzo che abbiamo considerato ragionevole. Le mascherine sono diventate un bene prezioso e lo sarebbero state ancora di più se non ci fosse stata ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - oltre 201.000 casi totali in Italia. Crai sospende vendita di mascherine per il prezzo imposto. L’America supera il milione di contagi – DIRETTA (Di mercoledì 29 aprile 2020) Federico Garau I costisuperano i ricavi, il gruppoin un comunicato spiega il perchè della sua scelta: "Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione" Costoal ri, ma in modo così drastico da aver spinto le catene facenti capo al Grupposecom S.p.a. a scegliere di non distribuire più i dispositivi di protezione individuale all'interno dei propri punti. Una decisione, questa, che sta scatenando un mare di polemiche a riguardo, dopo la decisione presa dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri."Ho firmato l'ordinanza che fissa ilchirurgiche a 0,50, unche abbiamo considerato ragionevole. Lesono diventate un bene prezioso e lo sarebbero state ancora di più se non ci fosse stata ...

