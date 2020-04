Coronavirus: Fondazione Cariplo riprogramma attività 2020, in campo 60 mln (2) (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Adnkronos) – A partire dal riorientamento di questi contributi, la Fondazione Cariplo intende sfruttare anche l’effetto volano per mobilitare ulteriori risorse, attraverso altre risorse raccolte dai progetti sostenuti, collaborazioni con le Fondazioni di Comunità e risorse raccolte da possibili partner. L'articolo Coronavirus: Fondazione Cariplo riprogramma attività 2020, in campo 60 mln (2) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Fondazione Cariplo riprogramma attività 2020 - in campo 60 mln (2)

Andrea Bocelli : la fondazione in campo contro il Coronavirus

Basta lotta ad Aids e malaria - la fondazione di Bill Gates si occuperà solo di coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Adnkronos) – A partire dal riorientamento di questi contributi, laintende sfruttare anche l’effetto volano per mobilitare ulteriori risorse, attraverso altre risorse raccolte dai progetti sostenuti, collaborazioni con le Fondazioni di Comunità e risorse raccolte da possibili partner. L'articoloattività, in60 mln (2) proviene da Ildenaro.it.

Fondaz_Veronesi : Bevendo molto alcol, corriamo il rischio di facilitare l'infezione da #coronavirus: l'approfondimento nel post di… - bancaetica : Le grandi imprese quotate possono avere un ruolo importante nella ricostruzione dell'economia post coronavirus. L… - Leandro23870790 : RT @ItaliaCovid19: Coronavirus, fase 2: al via l’iniziativa di Fondazione Accenture e Fondazione Snam per sostenere economicamente enti del… - RobRe62 : RT @lifegate: All’ospedale di #Kalongo in Uganda l’allerta è altissima. Medici e infermieri si preparano alla #pandemia in una situazione s… - PaoloBMb70 : RT @lifegate: All’ospedale di #Kalongo in Uganda l’allerta è altissima. Medici e infermieri si preparano alla #pandemia in una situazione s… -