Vuoi salire su a vedere il mio plexiglass? (Di martedì 28 aprile 2020) Vuoi salire su a vedere il mio plexiglass? Con il morbo che impazza per le strade e le centinaia di morti al giorno ormai diventate un numeretto da scorrere, si discute di come sarà tornare alla vita normale. Albergatori e ristoratori sono preoccupati di riaprire quanto prima, e gli architetti hanno risposto con il materiale che piace solo a loro: il plexiglass. plexiglass tra gli ombrelloni, tra i camerieri, tra i tavoli dei ristoranti che dovranno dotarsi di gabbie trasparenti. Cracco dice che piuttosto di usarli chiude, e del resto a cena fuori ci sono solo due scenari: amici o donna. Nel primo caso non serve specificare cosa succede quando mescoli ubriachi e plexiglass. Nel secondo caso mi domando chi sarebbe disposto a pagare per mangiare in una ricostruzione dell’orario visite a Santa Maria maggiore.Segui Termometro Politico su Google News Micro goccioline ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 aprile 2020)su ail mio? Con il morbo che impazza per le strade e le centinaia di morti al giorno ormai diventate un numeretto da scorrere, si discute di come sarà tornare alla vita normale. Albergatori e ristoratori sono preoccupati di riaprire quanto prima, e gli architetti hanno risposto con il materiale che piace solo a loro: iltra gli ombrelloni, tra i camerieri, tra i tavoli dei ristoranti che dovranno dotarsi di gabbie trasparenti. Cracco dice che piuttosto di usarli chiude, e del resto a cena fuori ci sono solo due scenari: amici o donna. Nel primo caso non serve specificare cosa succede quando mescoli ubriachi e. Nel secondo caso mi domando chi sarebbe disposto a pagare per mangiare in una ricostruzione dell’orario visite a Santa Maria maggiore.Segui Termometro Politico su Google News Micro goccioline ...

