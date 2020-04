Ponte a Genova | Luca Bizzarri | “Un cerotto su una coltellata mortale”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Nella giornata che segna la posa dell’ultima campata dell’exMorandi, ricostruito in tempi record dopo il crollo del 14 agosto 2018, arrivano applausi e un generale senso di rinascita. Tuttavia, c’è chi tiene a ricordare l’immane tragedia umana rappresentata dal crollo del viadotto del Polcevera. Due anni dopo, il nuovoAncora non si sa quale sarà il nome del nuovo, ex Morandi, ma bisognerà iniziare a pensarci a breve. Oggi è stata infatti posata l’ultima delle 19 campate del nuovo viadotto del Polcevera, a. Sono passati 2 anni e 8 mesi da quel tragico giorno di pre-Ferragosto, quando ilcrollò e costò la vita a 43 famiglie. In Italia i problemi strutturali sono noti e continuano ad emergere, come testimonia un altro crollo avvenuto poche settimane fa. La vicenda giudiziaria ...