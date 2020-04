Conte: “Fase 2? Non possiamo fare di più”, poi le precisazioni sull’app di tracciamento (Di martedì 28 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dopo il suo ritorno in in Lombardia, prima di recarsi a Piacenza e poi a Cremona: “Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più – ha detto – Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così. Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma con prudenza”. “La decisione di istituire una zona rossa è stata una grande sfida mai presa nel dopoguerra ad oggi – prosegue – Non possiamo portare in zona rossa 45 mila abitanti e disinteressarci poi delle conseguenze economiche e sociali. Saranno importantissimi i vari test, sia il ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Rezza (Iss) : “Fase 2? Irrinunciabile - ma virus continuerà a circolare. Il nemico è il Covid - non le misure di contenimento”

Nicola Porro - lo sfogo con urla e pugni sul tavolo : “Fase 2? Mi vengono i brividi. Conte viola la Costituzione - così neanche nella Cina comunista”

Coronavirus - sulla “fase 2” è il caos totale : “Conte - quindi posso tornare a vedermi con la mia fidanzata dopo 2 mesi?” (Di martedì 28 aprile 2020) Il premier Giuseppeè tornato a parlare dopo il suo ritorno in in Lombardia, prima di recarsi a Piacenza e poi a Cremona: “Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma nondi più – ha detto – Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così. Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma con prudenza”. “La decisione di istituire una zona rossa è stata una grande sfida mai presa nel dopoguerra ad oggi – prosegue – Nonportare in zona rossa 45 mila abitanti e disinteressarci poi delle conseguenze economiche e sociali. Saranno importantissimi i vari test, sia il ...

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - CislPdRo : RT @CislNazionale: ?? #Conte ci convochi sulle scelte che il #Governo intende assumere per la #scuola e la P.A in questa #fase2 dell’emergen… - IsabellaDeiana7 : Coronavirus, il report che ha convinto Conte a frenare la fase 2: 'Con riapertura totale 151mila ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Fase Fase 2, per Conte non è un liberi tutti: «Ma l’Italia di più non reggerebbe» Corriere della Sera