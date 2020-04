Serie A | la situazione dopo l’annuncio della fase 2 | slitta tutto a metà giugno | le

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il Coronavirus ha bloccato il mondo ed ha fermato da mesi il sistema calcio. Nella conferenza sulla2 il Premier Giuseppe Conte ha parlato anche del campionato diA, senza però sbilanciarsi su una possibile ripresa. Ovvio, prima ci sarà da vedere come evolverà il contagio in queste settimane. Quel che è certo è che dal 4 maggio gli atleti, in forma individuale, potranno riprendere ad allenarsi, mentre il 18 maggio si dovrebbe ricominciare, salvo dietrofront, ad allenarsi anche in collettivo. Pocole parole di Conte sono arrivate quelle del Ministro Spadafora che ha ribadito come ci sia ancora unadi incertezza totale e che i campionati riprenderanno se, e solo se, ci sarà un protocollo di sicurezza e di protezione valido e preciso cosa che, a suo dire, non è quello che è arrivato sul suo tavolo ...