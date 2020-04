Roma | Fonseca | Mkhitaryan deve restare Vorrei due giocatori dello Shakhtar

Leggi su 90min

(Di lunedì 27 aprile 2020) L'allenatore dellaPauloha partecipato al programma televisivo Great Football e ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa, anche a fronte dell'emergenza Coronavirus che ha avuto e ha tuttora i suoi effetti sul mondo del calcio. TAGLIO DEGLI STIPENDI - "Bisogna capire che ora tutti stanno vivendo un momento molto difficile. Lo staff tecnico e io abbiamo deciso di aiutare il club in questo modo, tagliando i nostri stipendi. Questo è il modo perfetto per aiutare. È...