Quando uscirà l’app Immuni? Download non pronto nella Fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Quando uscirà l'app Immuni? Quando ne sarà disponibile il Download? In molti se lo saranno chiesto a seguito della conferenza stampa di Giuseppe Conte nella serata di ierii, domenica 26 aprile. In realtà gli interrogativi nascono dal fatto che, proprio durante il suo intervento, il premier non abbia fatto alcun riferimento allo strumento sviluppato da Bending Spoons. Eppure, da quanto annunciato nei giorni scorsi, proprio l'app in questione avrebbe dovuto traghettarci nella Fase 2 e dunque verso maggiori libertà di spostamenti. Un dato di fatto è il seguente: non si sa ancora esattamente Quando uscirà l'app Immuni e Quando ne sarà disponibile il Download sia sul Play Store per smartphone Android che su iTunes per iPhone. Il ritardo non è certo imputabile a motivazioni di natura tecnica ma di certo all'ampia discussione ... Leggi su optimagazine Coronavirus : Conte - ‘anche scienziati non sanno quando si uscirà da emergenza’

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : Consiglio d’Europa cruciale - cosa riapre il 4 maggio - quando si uscirà di casa

Jurassic Park - quanti film sono? Quando uscirà il prossimo? (Di lunedì 27 aprile 2020)uscirà l'appne sarà disponibile il? In molti se lo saranno chiesto a seguito della conferenza stampa di Giuseppe Conteserata di ierii, domenica 26 aprile. In realtà gli interrogativi nascono dal fatto che, proprio durante il suo intervento, il premier non abbia fatto alcun riferimento allo strumento sviluppato da Bending Spoons. Eppure, da quanto annunciato nei giorni scorsi, proprio l'app in questione avrebbe dovuto traghettarci2 e dunque verso maggiori libertà di spostamenti. Un dato di fatto è il seguente: non si sa ancora esattamenteuscirà l'appne sarà disponibile ilsia sul Play Store per smartphone Android che su iTunes per iPhone. Il ritardo non è certo imputabile a motivazioni di natura tecnica ma di certo all'ampia discussione ...

wordweb81 : Quando uscirà l'app #Immuni? Download non pronto nella Fase 2 - icaruswings_ : Guardate come manderò all'aria l'equilibrio quasi perfetto che avevo trovato per le librerie quando uscirà la nuova… - daditalia : @virginiaraggi Il trasporto pubblico avrà seri problemi anche perché credete che chi lavora da casa poi non uscirà… - il_mencamassi78 : Quando anche i cuccioli saranno affamati, la lupa uscirà dalla tana e non avrà pietà per nessuno. - giorgiapreda : RT @thedoctorIies: Netflix: cia- tutti: E LUCIFER? QUANDO USCIRÀ LUCIFER? DOV’È LUCIFER? MA LA VOLETE USCIRE O NO LA DATA? E IL TRAILER? M… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando uscirà Coronavirus: Conte, 'anche scienziati non sanno quando si uscirà da emergenza' Affaritaliani.it