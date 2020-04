Johnson: progressi ma non rischiamo secondo picco (Di lunedì 27 aprile 2020) Londra, 27 apr. (askanews) - "Questa è la più grande sfida che il Paese ha dovuto affrontare dalla guerra. Non voglio minimizzare i problemi ma abbiamo fatto progressi"Il premier britannico Boris Johnosn parla per la prima volta dopo il suo ritorno a Downing Street, in seguito al ricovero in ospedale per Covid 19. Nel suo discorso ha ringraziato chi ha guidato il Paese in sua assenza, i britannici per il rispetto delle restrizioni e ha assicurato che la situazione negli ospedali è molto migliorata, ma ha invitato alla prudenza. Delusione per chi si aspettava un alleggerimento del lockdown, il premier ha detto che non è possibile sapere ancora quando ci saranno modifiche. "Mi rifiuto di rischiare un secondo picco di contagi", ha detto Johnson, "e di buttare via tutti gli sforzi e i sacrifici dei cittadini britannici". "Vi chiedo di contenere la vostra ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - migliorano le condizioni di Boris Johnson : "Fa grandi progressi"

Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson nel suo primo discorso pubblico dopo la convalescenza da coronavirus. Il premier non ha anticipato l'allentamento delle misure di distanziamento so ...

E' troppo presto per allentare le misure di contenimento adottate in Gran Bretagna per contenere la diffusione del coronavirus, perché una seconda ondata sarebbe ''un disastro''. Quella in corso 'è la ...

