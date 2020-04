Covid-19: 4 contagi nel salernitano. I dati dei comuni (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno. Sono quattro le persone risultate positive al coronavirus oggi, in tutto il territorio salernitano. In totale, nella sola giornata di oggi 27 aprile 2020, sono stati elaborati ed analizzati 514 tamponi per la ricerca del Covid-19 presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. 510 tamponi sono risultati negativi mentre 4 sono risultati positivi. I quattro contagiati sono tutti residenti nel comune di Castel San Giorgio. L'articolo Covid-19: 4 contagi nel salernitano. I dati dei comuni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Spagnola e Covid-19 a confronto - nel 1918 ritirate restrizioni per calo contagi : fu una strage

Oggi pomeriggio l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 4.442 ...

A Monticelli il record dei nuovi casi positivi, +7,. Il sindaco Gimmi Distante però puntualizza: 'In totale le persone che ci hanno lasciato sono 18, i guariti sono 26 e le malattie in corso sono 28.

