Almanacco del 27-04-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020)del giorno è lunedì 27 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Buon inizio di settimana Oggi la chiesa ricorda Santa Zita vergine inumidita deriva dal termine Toscano zitta variante di città o città Che significa bambina fanciulla Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni questo oggi sono nati pensate Renato Rascel Lelio Luttazzi Vittorio Cecchi Gori non gli auguri vogliamo fare in particolare a tutti coloro che sono nati oggi non sono nati domani in particolare Li vogliamo fare a Gioia Ciao gioia Tantissimi auguri anche a te Cristina e Massimiliano Tantissimi auguri a ciascuno di voi il nostro viaggio nel tempo in questo7 Aprile ma del 1840 a Londra viene posata la prima pietra del palazzo di Westminster edificio in cui hanno sede la Camera del Parlamento è famoso in tutto il mondo per la torre dell’orologio il celebre di ...