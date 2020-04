Alcamo | Rubano una auto ma vengono sorpresi

(Di lunedì 27 aprile 2020) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato, CONSTANTIN Catalin, cittadino romeno, cl.2000 e hanno deferito in stato di libertà con la medesima accusa un minore, anch’egli di cittadinanza romena, con precedenti di polizia. Nello specifico, i due giovani avevano appena rubato unavettura... L'articolounamapuoi vederlo su: Tvio Trapani.

