Il contact tracing è stato inventato negli anni Quaranta (in un romanzo) (Di sabato 25 aprile 2020) Quando gli uomini si liberarono del Covid-19, dovettero fare i conti con una nuova terribile minaccia, la particella Z… E cosa diavolo è la particella Z? Facciamo qualche passo indietro e torniamo, come d’abitudine, ai cari e fatali anni Quaranta – il nostro specchio nero. È il 1942 quando il francese Jacques Spitz, geniale scrittore di fantascienza, pubblica con l’editore Jean Vigneau un romanzo intitolato “La parcelle “Z””. Rispetto al suo capolavoro di tre anni dopo, “L’occhio del Purgatorio”, portato in Italia da Fruttero e Lucentini per la serie Urania, “La parcelle “Z”” si può considerare qualcosa di meno che uno studio preparatorio; ma per la nostra attualità è qualcosa di più, è un inquietante studio premonitorio. Il ... Leggi su linkiesta Cautela nelle aperture - tamponi e contact tracing. La fase 2 per l'Iss

Quando gli uomini si liberarono del Covid-19, dovettero fare i conti con una nuova terribile minaccia, la particella Z… E cosa diavolo è la particella Z? Facciamo qualche passo indietro e torniamo, come d'abitudine, ai cari e fatali– il nostro specchio nero. È il 1942 quando il francese Jacques Spitz, geniale scrittore di fantascienza, pubblica con l'editore Jean Vigneau unintitolato "La parcelle "Z"". Rispetto al suo capolavoro di tredopo, "L'occhio del Purgatorio", portato in Italia da Fruttero e Lucentini per la serie Urania, "La parcelle "Z"" si può considerare qualcosa di meno che uno studio preparatorio; ma per la nostra attualità è qualcosa di più, è un inquietante studio premonitorio.

Una ricognizione preliminare sull’eventuale tracciamento dei contatti, il contact tracing, è stata fin dall’inizio una delle priorità identificate insieme con il Ministro della Salute. Si tratta ...

Ma anche con il test sierologico per capire l'effettiva diffusione dell'epidemia (che sarà selezionato il 29 aprile, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli), e ...

Ma anche con il test sierologico per capire l'effettiva diffusione dell'epidemia (che sarà selezionato il 29 aprile, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli), e ...