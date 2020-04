Baronissi | un minuto di raccoglimento per i caduti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1Undial Monumento deiper celebrare il 75° anniversario della Liberazione. Così l’amministrazione comunale diha celebrato il 75esimo anniversario della Liberazione. In considerazione dell’emergenza Covid, non si è tenuta la consueta cerimonia pubblica ma si è voluto comunque testimoniare il valore che questo anniversario ricopre per l’Italia e l’importanza di diffondere la memoria democratica del Paese. Il sindaco Gianfranco Valiante insieme a pochi altri rappresentanti ha partecipato alla cerimonia sobria e silenziosa in omaggio ai. L'articolo, undiper iproviene da Anteprima24.it.