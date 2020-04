10 alimenti che ti aiutano a prenderti cura dei denti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 aprile 2020) 10che tideiI legumi Gliche contengono fibra sono ideali per la cosiddetta “autopulizia” deie in questo senso i legumi dono ottimi per la salute della nostra bocca. Le fave, tanto per fare un esempio, contengono 25 grammi di fibra per ogni etto di prodotto. I cereali Si dice di solito che le mele aiutino a pulire i, ma in realtà sono più efficaci glicon una consistenza un po’ più solida. Anche i cerali, come i legumi, sono eccellenti da questo punto di vista per via del loro alto contenuto di fibra. La frutta secca La frutta secca stimola la masticazione e costituisce una buona “palestra” per i muscoli della mandibola. Quanto alla fibra, anche la frutta secca non scherza: le mandorle ne contengono 15 grammi per ogni etto, le nocciole 8 e i pistacchi ...