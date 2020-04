Un produttore di disinfettante invita a non seguire i consigli di Trump (Di venerdì 24 aprile 2020) Un famoso produttore di disinfettante statunitense ha avvertito i consumatori di non utilizzare i loro prodotti sul corpo umano. Ha ricordato che vendono sostanze pericolose, velenose se ingerite o iniettate, da utilizzare solo per il loro scopo, dopo aver letto l’etichetta e le linee guida sull’utilizzo. Banali e semplici avvertimenti noti ai più, ma che il produttore ha voluto precisare dopo la conferenza stampa di ieri in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che raggi ultravioletti, luce solare e iniezioni di disinfettante potrebbero essere utili per sconfiggere il coronavirus. consigli molto personali del presidente che hanno ricevuto subito una pioggia di critiche da parte dei medici e non solo, tra cui quella della ditta di disinfettanti. Le contestazioni sono arrivate anche dalla politica. “Ultravioletti? Iniezioni di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 aprile 2020) Un famosodistatunitense ha avvertito i consumatori di non utilizzare i loro prodotti sul corpo umano. Ha ricordato che vendono sostanze pericolose, velenose se ingerite o iniettate, da utilizzare solo per il loro scopo, dopo aver letto l’etichetta e le linee guida sull’utilizzo. Banali e semplici avvertimenti noti ai più, ma che ilha voluto precisare dopo la conferenza stampa di ieri in cui il presidente degli Stati Uniti Donaldha suggerito che raggi ultravioletti, luce solare e iniezioni dipotrebbero essere utili per sconfiggere il coronavirus.molto personali del presidente che hanno ricevuto subito una pioggia di critiche da parte dei medici e non solo, tra cui quella della ditta di disinfettanti. Le contestazioni sono arrivate anche dalla politica. “Ultravioletti? Iniezioni di ...

