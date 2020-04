Tom Hanks dal cuore d’oro | gesto bellissimo per un bambino

(Di venerdì 24 aprile 2020) Questo articolo Tomdald’oro:per unè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore Tomha dimostrato la sua vena tenera inviando un regalo ad unvittima di bullismo, che si era confidato con lui in una lettera.di grande tenerezza quello di Tomnei confronti di unaustraliano che era stato vittima di bullismo a causa del suo nome, Corona. Il piccolo …

Ultime Notizie dalla rete : Tom Hanks

L’attore Tom Hanks ha dimostrato la sua vena tenera inviando un regalo ad un bambino vittima di bullismo, che si era confidato con lui in una lettera. Tom Hanks (Fonte: Instagram Saturday Night Live) ...Tom Hanks, uno degli attori più amati del grande schermo, ha risposto alla lettera di un bambino australiano di 8 anni vittima di bullismo a scuola per via del suo nome: Corona. Un fatto già questo di ...