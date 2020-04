Quentin Tarantino parla di film di Kung Fu per due ore e mezzo in un podcast

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Le opinioni disul cinema difu e arti marziali, una delle sue passioni cinefile, in undi due ore e, per la gioia dei fan. Lantina diè cosa nota. Gli amanti del suo cinema e degli action sulle arti marziali si beeranno di sentire il registare didifu per due ore enell'ultimo episodio di Pure Cinemache ha visto il regista di Kill Bill in veste di ospite. Ecco cosa si legge sul sito di Pure Cinema:fa ritorno in Pure Cinemacon uno speciale nuovo episodio dedicato alla sua passione per il cinema diFu. La special guest Dan Halsted, collezionista die programmatore del Cinema Hollywood di ...