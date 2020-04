Per Salvini il lockdown "serve a controllarci meglio" (Di venerdì 24 aprile 2020) "Filippo vuole uscire. Siamo in due" dice in tono barzellettiero Matteo Salvini, rispondendo ai suoi follower in una delle tante dirette su Instagram fatte in questi giorni da casa sua, mentre mangia, passeggia per il salotto o semplicemente ci tiene a far vedere che anche nel suo tinello giace una Leggi su ilfoglio “Ora i 67enni sono a rischio? Per la legge Fornero erano dei giovanotti” - attacca Salvini

Salvini e il complotto della quarantena per controllare gli italiani

Salvini dice che qualcuno «fa apposta a tenere gli italiani chiusi in casa per controllarli» (Di venerdì 24 aprile 2020) "Filippo vuole uscire. Siamo in due" dice in tono barzellettiero Matteo, rispondendo ai suoi follower in una delle tante dirette su Instagram fatte in questi giorni da casa sua, mentre mangia, passeggia per il salotto o semplicemente ci tiene a far vedere che anche nel suo tinello giace una

matteosalvinimi : #Salvini: Gli anziani oltre i 65 anni sono giustamente considerati soggetti 'a rischio', pensate che fino a qualche… - matteosalvinimi : #Salvini: Qualcuno dice: 'Indebitiamoci coi cinesi'. Altri: 'Indebitiamoci con Bruxelles'. Proposta Lega e di molti… - carlaruocco1 : Come un comico al tramonto e a corto di battute, #Salvini ripropone una sua vecchia bufala, che gli fu già smentita… - ErmannoKilgore : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini non tira più. Ormai Capitan disastro non ne imbrocca una. Il leader della #Lega difende #Fontana. Ma la paura… - MovTorm : RT @LDistratta: A che ora secondo #salvini e #meloni oggi firmeranno il #MES per la millemilesima volta in 15 giorni? -