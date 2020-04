Pena di morte, le esecuzioni continuano a diminuire ma l'Arabia Saudita fa il record (Di venerdì 24 aprile 2020) Il rapporto sulla Pena di morte nel mondo diffuso oggi da Amnesty International conferma che il numero delle esecuzioni note continua a diminuire: erano state 690 nel 2018, sono state 654 lo scorso anno. esecuzioni note, sottolinea l'organizzazione impegnata da decenni nella campagna per abolire la Pena capitale, poiché come sempre mancano i numeri della Cina, che Pechino si ostina a non rendere noti. Si stima che le persone messe a morte siano migliaia ogni anno. Il Medio Oriente, (...) - Mondo / Pena di morte, Arabia Saudita, record, Leggi su feedproxy.google Pena di morte - esecuzioni al minimo da 10 anni : ma quante ombre su Cina e Iran

Abusa e uccide bimba di 10 anni chiudendola viva in una piccola cassa : condannato alla pena di morte

ROCK ECONOMY - ADRIANO CELENTANO/ Scaletta - diretta : "Pena di morte - dico.." (Replica) (Di venerdì 24 aprile 2020) Il rapporto sulladinel mondo diffuso oggi da Amnesty International conferma che il numero dellenote continua a: erano state 690 nel 2018, sono state 654 lo scorso anno.note, sottolinea l'organizzazione impegnata da decenni nella campagna per abolire lacapitale, poiché come sempre mancano i numeri della Cina, che Pechino si ostina a non rendere noti. Si stima che le persone messe asiano migliaia ogni anno. Il Medio Oriente, (...) - Mondo /di

amnestyitalia : Rapporto globale sulla pena di morte: esecuzioni in costante calo, oltre i due terzi degli stati del mondo hanno ab… - MrMyskin : @rubino7004 @YouTube Ancora sconvolge, anche se ormai è tutto abbastanza chiaro. Mi ripeto: presto la pena di mor… - EdoPeruz : @Apndp È morto tuo padre e ti sono bastate meno di 24ore per pubblicarlo su tutti i social strumentalizzando la sua… - acolpidipenna : Gli scomodi non piacciono a Repubblica ed è un peccato. Mi chiedo allora se valga ancora la pena di leggerlo. Manda… - 76Celisa : RT @francofontana43: Pena di morte. Esecuzioni in calo, ma rimangono l’arma contro il dissenso. Intervista a Chiara Sangiorgio di Amnesty I… -