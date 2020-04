Oliveto Citra | il 25 aprile con un monumento dedicato alla memoria di Sandro Pertini

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Un fiore per il partigiano e ilin piazzadi. Il tutto accompagnato da copia della Costituzione italiana da recapitare a casa dei ragazzi della città. Così, il sindaco di, Carmine Pignata, celebrerà domani, il 25, anniversario della Festa della Liberazione. La giornata inizierà con la deposizione di una corona di fiori ai piedi delai caduti delle guerre mondiali in Piazza Garibaldi. In mattinata inoltre, i ragazzi della cittadina riceveranno dal Comune diuna copia della Costituzione che verrà recapitata a domicilio. “Si tratta di una modalità alternativa di festeggiare il 25che eviterà ogni tipo di assembramento di persone, ma arriverà nelle case di tutti i nostri ...

