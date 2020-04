Luca Zaia non aspetta Conte (Di venerdì 24 aprile 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi a sorpresa una nuova ordinanza per “togliere tutte le restrizioni rimaste”. “Siamo andati a “raschiare sul fondo del barile” con lucidità e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane - ha spiegato - Noi raschiamo il fondo del barile aprendo tutto l’apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini è “non abbassate la guardia”.L’ordinanza prevede che tutto il take away e l’asporto riprenda a funzionare previa ordinazione online se possibile e garantendo ingressi per il ritiro dei prodotti scaglionato e distanziati (valido per esempio per gelaterie o pizzerie al taglio a patto di non consumare in loco). Revoca delle restrizioni (che limitavano a soli due giorni alla settimana) per le cartolerie, le librerie e i ... Leggi su huffingtonpost Luca Zaia : "Veneto pronto a riaprire subito"

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia “Il 40% delle aziende in Veneto è aperto”

Chi è Luca Zaia - il presidente della Regione Veneto (Di venerdì 24 aprile 2020) Il governatore del Veneto,, ha presentato oggi a sorpresa una nuova ordinanza per “togliere tutte le restrizioni rimaste”. “Siamo andati a “raschiare sul fondo del barile” con lucidità e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane - ha spiegato - Noi raschiamo il fondo del barile aprendo tutto l’apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini è “non abbassate la guardia”.L’ordinanza prevede che tutto il take away e l’asporto riprenda a funzionare previa ordinazione online se possibile e garantendo ingressi per il ritiro dei prodotti scaglionato e distanziati (valido per esempio per gelaterie o pizzerie al taglio a patto di non consumare in loco). Revoca delle restrizioni (che limitavano a soli due giorni alla settimana) per le cartolerie, le librerie e i ...

LegaSalvini : ?? #Salvini: Luca Zaia: 'Le imprese non vedono ancora l'effetto degli aiuti del governo, partiamo penalizzati rispet… - LegaSalvini : Luca #Zaia: «Se fosse per me riaprirei tutto il 4 maggio, già pronto un piano per partire anche prima. Lavoriamo pe… - Fontana3Lorenzo : Sono orgoglioso del nostro Veneto, complimenti a Luca Zaia e a tutta la sua squadra per l’immenso lavoro fatto in q… - GonnelliLuca : Zaia non aspetta Conte : 'apriremo tutto l'apribile' - fisco24_info : Zaia ha allentato tutte le restrizioni in Veneto: Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi a sorpre… -