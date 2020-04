Gomez non vede l’ora: «Voglio tornare a giocare per aiutare tutti a pensare ad altro» (Di venerdì 24 aprile 2020) El Papu Gomez ha parlato in una videochat con Adriano Nuzzo, parlando della possibile ripresa della stagione El Papu Gomez ha parlato durante una videochat con Adriano Nuzzo, fondatore dell’onlus “We Africa”. Queste le parole dell’argentino riprese da TMW. 4 MAGGIO – «Speriamo che il 4 maggio molti possano ricominciare a lavorare. Come calciatore non ne vedo l’ora. Dipende tutto dalla sicurezza e dai test che dobbiamo fare: la speranza, il 4, è di riprendere almeno gli allenamenti individuali. Linda, i bambini e io siamo fortunati perché stiamo bene e abbiamo una casa grande, ma c’è molta gente che sta soffrendo: se non si lavora, le famiglie rischiano di non mangiare. La salute prima di tutto, deve decidere il governo». RIPARTIRE – «Il calcio è un’industria nel settore ... Leggi su calcionews24 Atalanta - Gomez : «Facciamo bene nonostante le cessioni»

Demi Lovato dice di non essere più amica di Selena Gomez e rischia di fare un disastro

Selena Gomez stupisce con la cover di Interview : le parole su Justin e non solo (Di venerdì 24 aprile 2020) El Papuha parlato in una videochat con Adriano Nuzzo, parlando della possibile ripresa della stagione El Papuha parlato durante una videochat con Adriano Nuzzo, fondatore dell’onlus “We Africa”. Queste le parole dell’argentino riprese da TMW. 4 MAGGIO – «Speriamo che il 4 maggio molti possano ricominciare a lavorare. Come calciatore non ne vedo l’ora. Dipende tutto dalla sicurezza e dai test che dobbiamo fare: la speranza, il 4, è di riprendere almeno gli allenamenti individuali. Linda, i bambini e io siamo fortunati perché stiamo bene e abbiamo una casa grande, ma c’è molta gente che sta soffrendo: se non si lavora, le famiglie rischiano di non mangiare. La salute prima di tutto, deve decidere il governo». RIPARTIRE – «Il calcio è un’industria nel settore ...

xan_arry : RT @TwitGinger: Siete pronti a seguire il virtual concert di Selena Gomez organizzato da @_SelenaGITALY ? Noi non vediamo l'ora! #SGsVir… - _SelenaGITALY : RT @TwitGinger: Siete pronti a seguire il virtual concert di Selena Gomez organizzato da @_SelenaGITALY ? Noi non vediamo l'ora! #SGsVir… - TwitGinger : Siete pronti a seguire il virtual concert di Selena Gomez organizzato da @_SelenaGITALY ? Noi non vediamo l'ora!… - rik_musmeci : @federicofubini #Merkel e #Gomez sapete a quanto ammonta l’evasione in #Germania ? Se non lo sapete, sapevatelo : 3… - tonimenghini : @LilianaArmato Ieri sera da Gomez varoufakis ex ministro greco ha parlato del pericolo Salvini che arriverà al pote… -