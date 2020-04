Def, chiesto scostamento di 55 miliardi: esplode il debito (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Uno scostamento del debito di 55 miliardi per il 2020, pari a circa 3,3 punti percentuali di Pil a sostegno delle misure urgenti per l’emergenza Covid-19 che porteranno a una vera e propria esplosione del debito pubblico che passerà dall’attuale rapporto deficit/Pil dell’1,6 a 10,4% nel 2020. Sono i dati contenuti nella bozza del Def che il ministero dell’Economia porterà sul tavolo del Consiglio dei Ministri in mattinata e che contengono le diverse misure a sostegno dell’economia allo studio dell’esecutivo. BOOM DEL debito – In dettaglio dunque, lo scostamento nel 2020 di 55 mld di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e 24,6 miliardi a valere sul 2021 (1,4 per cento del PIL), porterebbero da un balzo del 10,5% del deficit/Pil per quest’anno e al 5,7% nel 2021. Lo ... Leggi su quifinanza "Un pirla mi ha chiesto come va il matrimonio. Gli ho risposto...". Vittorio Feltri - semplicemente definitivo (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Unodeldi 55per il 2020, pari a circa 3,3 punti percentuali di Pil a sostegno delle misure urgenti per l’emergenza Covid-19 che porteranno a una vera e propria esplosione delpubblico che passerà dall’attuale rapporto deficit/Pil dell’1,6 a 10,4% nel 2020. Sono i dati contenuti nella bozza del Def che il ministero dell’Economia porterà sul tavolo del Consiglio dei Ministri in mattinata e che contengono le diverse misure a sostegno dell’economia allo studio dell’esecutivo. BOOM DEL– In dettaglio dunque, lonel 2020 di 55 mld di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e 24,6a valere sul 2021 (1,4 per cento del PIL), porterebbero da un balzo del 10,5% del deficit/Pil per quest’anno e al 5,7% nel 2021. Lo ...

