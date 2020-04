Ascolti Tv giovedì 23 aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Ascolti Tv giovedì 23 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata I pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Vivi e lascia vivere 1×01-02 1a TV milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Di mamma ce n’è una sola (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Bus 657milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Baby Driver milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Diritto e Rovescio mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Come farsi lasciare in 10 giorni mila e % Piazzapulita milioni e% La notte dei record mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica ... Leggi su dituttounpop Ascolti tv giovedì 23 aprile 2020 : Vivi e lascia vivere - Pirati dei Caraibi

Ascolti tv - dati auditel giovedì 16 aprile. Sfida tra Pirati dei Caraibi e Doc-Nelle Tue Mani

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 16 aprile : Doc nelle tue mani chiude e sfiora gli 8.7 milioni (Di venerdì 24 aprile 2020)Tv giovedì 23(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata I pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Vivi e lascia vivere 1×01-02 1a TV milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Di mamma ce n’è una sola (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Bus 657milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Baby Driver milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Diritto e Rovescio mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Come farsi lasciare in 10 giorni mila e % Piazzapulita milioni e% La notte dei record mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica ...

zazoomblog : Ascolti tv giovedì 23 aprile 2020: Vivi e lascia vivere Pirati dei Caraibi - #Ascolti #giovedì #aprile #2020: - VoceAmicaItalia : RT @VoceAmicaItalia: #webradio #psicologia Giovedì #23aprile ore 18:30 in diretta la dott.ssa Giorgia Tamburri psicologa . Argomento della… - VoceAmicaItalia : #webradio #psicologia Giovedì #23aprile ore 18:30 in diretta la dott.ssa Giorgia Tamburri psicologa . Argomento del… - infoitcultura : Ascolti tv, dati auditel giovedì 16 aprile. Sfida tra Pirati dei Caraibi e Doc-Nelle Tue Mani - WakeUpCallRock : RT @MontiFrancy82: Giovedì 16 aprile esce ufficialmente il singolo “Tu Non Ascolti Mai”, della rock band capitolina @WakeUpCallRock https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera