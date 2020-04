Anticiclone con riserva: il caldo? Con i temporali (Di venerdì 24 aprile 2020) Alessandro Ferro Un campo di alta pressione ha riportato tempo stabile su quasi tutta Italia a parte le ultime incertezze al Sud. Le temperature massime si porteranno su valori quasi estivi ma attenzione ai primi forti temporali di stagione tra domenica e la settimana prossima Dopo il ciclone mediterraneo che ci ha interessato per un paio di giorni, la primavera è tornata al suo posto riportando cieli sereni e temperature da fine aprile. Attenzione, però: l'Anticiclone non è "super" come in altre occasioni, e nel corso del fine settimana mostrerà alcune crepe. Sole e caldo quasi ovunque Per capire meglio quello che sta accadendo sull'Italia ci serviamo delle immagini del satellite: l'Italia è quasi tutta sgombra da nubi ad eccezione delle estreme regioni meridionali: Calabria e Sicilia, infatti, ancora per oggi vedranno piogge sparse e ... Leggi su ilgiornale Meteo weekend 25 aprile parte con anticiclone - ma poi primi temporali

Torna l'anticiclone - giornate soleggiate con temperature in rialzo sulla Penisola

