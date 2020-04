Temptation Island, arrivano Giulia Cavaglià e Francesco Sole? La risposta dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Ricordate l’ex protagonista di “Uomini e Donne” Giulia Cavaglià? La ragazza è da tempo fuori dal programma. Aveva iniziato il suo percorso come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi (che le preferì la sua attuale fidanzata, Claudia Dionigi) e l’aveva concluso scegliendo, come tronista, il corteggiatore Manuel Galiano. La storia con lui si era conclusa dopo pochi mesi a causa (a quanto è stato detto) di un tradimento da parte del ragazzo ed ora Giulia ha trovato la felicità al fianco del giovane scrittore Francesco Sole, con il quale convive d’amore e d’accordo (gli sta anche ispirando un nuovo libro!). Intervistata dal settimanale “Chi”, di Alfonso Signorini, ha dichiarato che le piacerebbe partecipare con lui a “Temptation Island”. Non perché non si fidi del fidanzato! Al contrario si ... Leggi su pianetadonne.blog Giulia Cavaglia e Francesco Sole pronti per Temptation Island Vip? Ecco le ultime dichiarazioni della coppia

Temptation Island 2020 - tra le coppie anche Giulia Cavaglià e Francesco Sole?

Francesco Sole e Giulia Cavaglià nel cast di Temptation Island? Parla lei (Di giovedì 23 aprile 2020) Ricordate l’ex protagonista di “Uomini e Donne”Cavaglià? La ragazza è da tempo fuori dal programma. Aveva iniziato il suo percorso come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi (che le preferì la sua attuale fidanzata, Claudia Dionigi) e l’aveva concluso scegliendo, come tronista, il corteggiatore Manuel Galiano. La storia con lui si era conclusa dopo pochi mesi a causa (a quanto è stato detto) di un tradimento da parte del ragazzo ed oraha trovato la felicità al fianco del giovane scrittore, con il quale convive d’amore e d’accordo (gli sta anche ispirando un nuovo libro!). Intervistata dal settimanale “Chi”, di Alfonso Signorini, ha dichiarato che le piacerebbe partecipare con lui a “”. Non perché non si fidi del fidanzato! Al contrario si ...

morganamaIfoy : @Ieamariejohnson in passato, se non erro, ci son state alcune edizioni, anche di temptation island, ed hanno sempre… - BlitzQuotidiano : Temptation Island, Giulia Cavaglià: “Parteciperei, di Francesco Sole mi fido” - KontroKulturaa : Giulia Cavaglia e Francesco Sole pronti per Temptation Island Vip? Ecco le ultime dichiarazioni della coppia - - bnotizie : `Temptation Island Vip`, Giulia Cavaglià si candida: `Parteciperei, di Francesco Sole mi fido ciecamente` -… - jupitears : ma quest’estate temptation island lo registrano con i tentatori a un metro di distanza dalle fidanzate e i plexiglass? -