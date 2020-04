Ass | Alessandri | abbonamenti Tpl | chiesta a Mit proroga

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “Abbiamo fatto anche una proposta sugli: dare la possibilita’ di unaa chi non ha pronto usufruire dei mezzi pubblici nei mesi delle restrizioni. Ma non per tutti puo’ valere questa casistica, perche’ magari uno va in pensione o smette di andare a scuola, da settembre non prende piu’ il mezzo pubblico, non vale il tema del prolungamento e quindi vanno isolate anche le risorse a disposizione per i rimborsi di quegliche non possono essereti alla scadenza”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro, parlando nella competente commissione della Pisana. Pertanto la ridelle Regioni al Governo e’ che “se una persona ha un abbonamento di cui non ha potuto usufruire e fa un istanza di, quell’abbonamento vengato per i mesi corrispondenti ...