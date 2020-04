USA | la polizia testa un drone che rileva temperatura | starnuti e colpi di tosse da 50

Keynesblog : @mrzvirgili Già oggi la polizia usa i social per incastrarti, figuriamoci se avesse accesso immediato alla mia posi… - Alessan26877770 : @pbecchi Vuole sapere come vogliono rieducardi? Privandocene totalmente delle nostra libertà che sono leggi inviola… - sofonisba55 : RT @ultimenotizie: La polizia indiana ha recuperato sei turisti (Usa,Turchia,Francia e Nepal) che si erano rifugiati in una grotta dopo la… - ultimenotizie : La polizia indiana ha recuperato sei turisti (Usa,Turchia,Francia e Nepal) che si erano rifugiati in una grotta dop… - EttoreMarzolo : @myrtamerlino La Myrta quando dà notizie di cose che non vanno in Lombardia, usa un atteggiamento di soddisfazione,… -

USA, la polizia testa un drone che rileva temperatura, sternuti e colpi di tosse da 50 metri

Finora sono stati impiegati soprattutto per controlli di polizia, allo scopo di individuare le persone che avevano violato il lockdown ed erano uscite di casa. I droni, però, potrebbero rivelarsi ...

Usa, la prima vittima da Covid-19 risale a inizio febbraio

Le autorità sanitarie americane hanno fatto sapere che il primo decesso da Covid-19 è avvenuto negli Stati Uniti già ad inizio febbraio.

