Truffa videochat Zoom | come funziona e quando rubano i dati

(Di mercoledì 22 aprile 2020)un po’ tutti hanno avuto modo di provare, uno degli effetti della quarantena è stato proprio quello di far lievitare il traffico sulledato l’obbligo di stare a distanza, anche nella stessa città.è stata una delle applicazioni più utilizzate durante il lockdown ma sono ben presto emersi dei rischi per la privacy durante il suo utilizzo. Ora, sembra che l’app sia al centro di una nuova problematica.: assicurarsi di utilizzare l’app originale Anche la sempre più popolare piattaforma diè diventata suo malgrado un mezzo utilizzato da cyber criminali per tentare di rubare le credenziali di inconsapevoli utenti. A pronunciare un avvertimento negli ultimi tempi è stata direttamente la Polizia Postale: ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa videochat

Cronache TV

Come un po’ tutti hanno avuto modo di provare, uno degli effetti della quarantena è stato proprio quello di far lievitare il traffico sulle videochat dato l’obbligo di stare a distanza, anche nella ...Da quando hanno preso piede gli smartphone, in Italia circa 2 pro capite, la maggioranza dei possessori frequenta quel grande mondo immateriale che è Internet. Questo è dovuto in primis alla facilità ...