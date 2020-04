Pordenone, Mattia, 3 anni, esce di casa e scompare. I genitori non se ne sono accorti: «Siamo tutti impegnati a cercarlo» (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Un bambino di tre anni è uscito di casa questa sera senza che i genitori se ne accorgessero ed è scomparso da Vajont, luogo tristemente noto». A riportare la notizia al... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Un bambino di treè uscito diquesta sera senza che ise ne accorgessero ed è scomparso da Vajont, luogo tristemente noto». A riportare la notizia al...

PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Si chiama Mattia il bambino di 3 anni scomparso a Vajont (#Pordenone) intorno alle 19:30. In diretta a #chilhavisto il… - kefaimidenunci : RT @chilhavistorai3: Si chiama Mattia il bambino di 3 anni scomparso a Vajont (#Pordenone) intorno alle 19:30. In diretta a #chilhavisto il… - melysenda : RT @chilhavistorai3: Si chiama Mattia il bambino di 3 anni scomparso a Vajont (#Pordenone) intorno alle 19:30. In diretta a #chilhavisto il… - xstar81 : RT @RunnerA19: Mattia, tre anni e mezzo autistico... ama correre... scarpe con lucette rosse PROVINCIA DI PORDENONE SCOMPARSO RICERCHE IN… - VegaColonnese : RT @chilhavistorai3: Si chiama Mattia il bambino di 3 anni scomparso a Vajont (#Pordenone) intorno alle 19:30. In diretta a #chilhavisto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Mattia Pordenone, Mattia, 3 anni, esce di casa e scompare. I genitori non se ne sono accorti: «Siamo tutti impegnati a cercarlo» Leggo.it Il 23 aprile via a test sierologici del S.Matteo, ecco cosa sono

Milano, 21 apr. (askanews) – Il 23 aprile saranno disponibili, a partire dalle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona, i primi test sierologici sviluppati dal Policlinico San Matteo di Pavia e ...

Coronavirus, Gallera: da giovedì test sierologici del San Matteo

Milano, 21 apr. (askanews) – Da giovedì 23 aprile patiranno i test sierologici messi a punto dal San Matteo di Pavia nelle aree più colpite dal Coronavirus nelle province di Lodi, Cremona, Bergamo e ...

Milano, 21 apr. (askanews) – Il 23 aprile saranno disponibili, a partire dalle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona, i primi test sierologici sviluppati dal Policlinico San Matteo di Pavia e ...Milano, 21 apr. (askanews) – Da giovedì 23 aprile patiranno i test sierologici messi a punto dal San Matteo di Pavia nelle aree più colpite dal Coronavirus nelle province di Lodi, Cremona, Bergamo e ...