Google dedica il doodle dell'Earth day alle api

Earth Day 2020, Google dedica il doodle alle api

Google ha deciso di celebrare la Giornata della Terra con un doodle che rende omaggio alle api. Creato nel 1970 dalle Nazioni Unite su iniziativa di un gruppo di studenti americani e festeggiato il 22 aprile l'Earth Day spegne quest'anno 50 candeline. Google ha deciso di dedicare il doodle di oggi alle api e a un'azione compiuta da questo piccolo insetto che, in realtà, riveste un importantissimo ruolo nel ciclo della vita: l'impollinazione. Realizzato in collaborazione con The Honeybee Conservancy, organizzazione in difesa delle api, il doodle permette all'utente di guidare, con il mouse o con il dito sullo schermo, l'ape nell'impollinazione dei fiori. E aggiunge poi tante curiosità sul ruolo che questi insetti rivestono nella natura.

Google ha deciso di dedicare il doodle di oggi alle api e a un’azione compiuta da questo piccolo insetto che, in realtà, riveste un importantissimo ruolo nel ciclo della vita: l’impollinazione.

