Eurogruppo giovedì 23 aprile: orario, programma, che cos’è, chi partecipa. C’è Giuseppe Conte (Di mercoledì 22 aprile 2020) Così come scritto da theitaliantimes.it, domani, giovedì 23 aprile, alle ore 15.00, è in programma, in videoconferenza, il Consiglio Europeo: i capi di Governo dei Paesi dell’Unione dovranno trovare la quadra dopo l’accordo tra i Ministri delle Finanze su un piano economico da 500 miliardi di euro. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO Il Presidente del Consiglio Europeo è Claude Michel, che ha convocato la videoconferenza per domani, giovedì 23 aprile, definendo la misura decisa uno scudo per i Paesi, un pacchetto senza precedenti, un compromesso che punta ad un sollievo veloce e mirato. Ovviamente parteciperà anche Ursula von der Leyen. GLI STATI MEMBRI I capi di Governo degli Stati membri, domani, saranno dunque chiamati a decidere sull’accordo trovato all’Eurogruppo dai Ministri delle Finanze dei vari Paesi sul piano ... Leggi su oasport Coronavirus - fumata nera Eurogruppo : stallo su Mes e Eurobond. Olanda : “Noi contro”. Nuova riunione giovedì

Coronavirus Eurogruppo : nessun accordo - discussione rinviata a giovedì - cancellata conferenza stampa

