Coronavirus, a Torino un compenso di 7.506€ a chi testerà un farmaco (Di mercoledì 22 aprile 2020) All’ospedale Amedeo di Savoia, di Torino, è partita la sperimentazione di una cura su 40 pazienti affetti da Coronavirus. Il farmaco sviluppato per Ebola sembra essere efficace anche verso il Covid-19. In attesa che venga trovato il vaccino, il primo ospedale piemontese, l’Amedeo di Savoia, di Torino, è impegnato in una sperimentazione, che coinvolge diversi … L'articolo Coronavirus, a Torino un compenso di 7.506€ a chi testerà un farmaco proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Emergenza Coronavirus : Barbara Bonansea consegna mascherine per tutta Torino

Coronavirus - niente accordo sulla cassa integrazione : in un’azienda informatica di Torino il primo sciopero in smartworking

Coronavirus - salvato paziente con un versamento pleurico massivo : intervento mini – invasivo all’ospedale Molinette di Torino (Di mercoledì 22 aprile 2020) All’ospedale Amedeo di Savoia, di, è partita la sperimentazione di una cura su 40 pazienti affetti da. Ilsviluppato per Ebola sembra essere efficace anche verso il Covid-19. In attesa che venga trovato il vaccino, il primo ospedale piemontese, l’Amedeo di Savoia, di, è impegnato in una sperimentazione, che coinvolge diversi … L'articolo, aundi 7.506€ a chi testerà unproviene da www.meteoweek.com.

lorepregliasco : Preoccupa il Piemonte. 3 delle 5 province con più nuovi casi sono in Piemonte e Torino cresce a velocità milanesi o… - LaStampa : Parte la sperimentazione. Lo studio durerà 28 giorni e interesserà 40 pazienti. Sviluppato per Ebola sembra efficac… - SkySport : Coronavirus, raccolta fondi Bernardeschi: donati 8 ventilatori a Ospedale di Torino - GINA32451015 : RT @LaStampa: Il bollettino dell’Unità di crisi: sono 22854 i contagi (+705 rispetto a ieri). - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Coronavirus, un disegno di Matsumoto all'asta per le Molinette - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'I… -