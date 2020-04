Campania | Vincenzo De Luca autorizza le consegne a domicilio di cibo | possono riaprire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Non è proprio la fase due, ma è un barlume di luce verso la fine del tunnel dell’emergenza coronavirus in. Annunciata ieri sera, è da poche ore on line l’ordinanza del governatoreDeche riaccende i forni delle pizzerie, riapre le cucine dei ristoranti e rimette a pressione le macchine del caffè a Napoli e nel resto della regione. L’ordinanza numero 37 ha stabilito che da lunedì 27 aprile saranno possibili anche indi pizze,e prodotti da bar e da pasticceria,che nel resto del Paese erano proseguite ma qui no, impedite da ordinanze più restrittive. Da lunedì riaprono anche cartolerie e librerie. Tutte queste attività lavoreranno con orari contingentati e a singhiozzo: solo la mattina e fino alle 16 i bar, le pasticcerie, solo la sera le pizzerie e ...