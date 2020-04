Brescia, Bisoli: «Col Sassuolo fu surreale. Vorrei tornare a correre» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando l’Italia: «A Reggio Emilia il 9 marzo, porte chiuse, contro il Sassuolo. surreale: contava di più sapere se si avesse la febbre rispetto alla tattica. Pensare al calcio senza pubblico è difficile. Al Rigamonti entro, guardo la Nord e mi emoziono. Se e quando ripartiremo, dovremo trovare le motivazioni in noi». MOMENTO – «Mi basterebbe tornare a correre su un campo: andrei anche solo per la parte atletica. Abbiamo perso punti per una serie di dettagli, ma non cerchiamo alibi. Con la nostra mentalità lotteremmo contro tutti perché sappiamo quanto ... Leggi su calcionews24 Brescia - Bisoli gesto da campione : paga la spesa alle famiglie in difficoltà

