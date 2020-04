Nella casa di riposo tutti gli operatori in quarantena con gli anziani per non lasciarli soli (Di martedì 21 aprile 2020) Per tutelare la salute dei 40 anziani ospitati, i 12 operatori della casa di riposo Domus Flegrea di Varcaturo da sabato sono in autoquarantena preventiva: mangiano e dormono Nella struttura e non hanno contatti con l'esterno. Il titolare Michele Turizio: "Avevamo chiesto i tamponi all'Asl, ma non abbiamo avuto risposta. Così speriamo di salvare gli ospiti dal contagio". Leggi su fanpage Personale scappa per il Covid-19 - anziani abbandonati nella casa di riposo : 31 morti in Canada

Álex Pina : «Ecco perché ho ucciso Berlino nella Casa di Carta»

Patrick Ray Pugliese/ "Zequila? Nella Casa l'ho messo in riga - ha esagerato davvero" (Di martedì 21 aprile 2020) Per tutelare la salute dei 40ospitati, i 12delladiDomus Flegrea di Varcaturo da sabato sono in autopreventiva: mangiano e dormonostruttura e non hanno contatti con l'esterno. Il titolare Michele Turizio: "Avevamo chiesto i tamponi all'Asl, ma non abbiamo avuto risposta. Così speriamo di salvare gli ospiti dal contagio".

Capezzone : Dove mettere la #app e il #braccialetto: A. Nella pattumiera di casa B. Nella lettiera del gatto C. Nei cassonetti… - davidealgebris : ConteBalle sarà ricordato come il peggior Premier della storia. Messo li dai cialtroni scappati di casa dei M5S.… - ItalianNavy : Il team sanitario della Marina a #Cingoli Due dottori e quattro infermieri sono impegnati nella casa di riposo per… - Manuel_Ghezzi : RT @AttilioMaurizio: @Ziafranci1 @myrtamerlino @juanne78 Guardi che mentre lei in quei paesi ci è stata con Google Street View, a Londra ci… - gianluca390 : RT @PaoloCond: UNO STADIO AL GIORNO - 35 Certo non pensavate che un solo thread sulla Bombonera potesse contenere l’intera Buenos Aires...… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella casa Coronavirus, salgono a 16 i decessi nella casa di riposo di Soleto. Morta una donna di 87 anni Borderline24 - Il giornale di Bari Lawrence Wright, lo scrittore che sapeva troppo

Wright, in isolamento nella sua casa di Austin, spera in un finale migliore di quello che ha immaginato nel libro Wright aveva consegnato a Scott una sceneggiatura su un epidemiologo che cercava di ...

Coronavirus: Conte a Ue, 'riparare e rafforzare casa comune'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo affrettarci senza indugio a riparare e rafforzare la casa comune per competere con le altre economia globali". Lo dice il premier Guseppe Conte in aula al Senato.

Wright, in isolamento nella sua casa di Austin, spera in un finale migliore di quello che ha immaginato nel libro Wright aveva consegnato a Scott una sceneggiatura su un epidemiologo che cercava di ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo affrettarci senza indugio a riparare e rafforzare la casa comune per competere con le altre economia globali". Lo dice il premier Guseppe Conte in aula al Senato.