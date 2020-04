Mercato San Severino, un nuovo caso di Covid: sette i positivi in totale (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Ancora una caso positivo a Mercato San Severino. Una donna, già in isolamento insieme al nucleo familiare presso la propria abitazione in quanto due suoi familiari erano risultati positivi al Covid-19, è risultata positiva al Covid-19. Il fatto di essere in isolamento ha consentito al nuovo contagio di non infettare altre persone per cui la filiera dei contatti è ferma. Sono quindi sette i casi tuttora positivi nel comune guidato dal sindaco Antonio Somma. L'articolo Mercato San Severino, un nuovo caso di Covid: sette i positivi in totale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Ken Loach - il volto disumano del libero mercato nella crisi sanitaria

