LUVE prosegue il programma di buy-back

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) –rende noto che, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie, dal 13 al 17 aprile 2020, ha acquistato 5.549 azioni ordinarie, pari allo 0,0250% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto, ad un prezzo medio unitario di 10,6513 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 59.104,15 euro. La società, al 20 aprile, possiede complessivamente 21.023 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,0946% dell’attuale capitale sociale con diritto di voto. Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 10,85 euro, per una discesa dello 0,46%.