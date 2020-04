L' avvocato inchioda Conte | Non diede le linee guida sulle Rsa

(Di martedì 21 aprile 2020) Fabio Franchini Il caso Rsa nel mirino della magistratura e anche al centro del dibattito politico, con le accuse alle regioni. Ma l'Paolo Vinci, esperto di sanità da trent'anni, punta il dito contro Roma: "Nonostante le indicazioni dell’Oms non ha fatto prevenzione e previsione del rischio, e non ha dato alcuna lineaper la gestione dell’emergenza" Rsa. Le residenze sanitarie assistenziali sono finite nell'occhio del ciclone, nel mirino della magistratura e anche al centro del dibattito politico, con le accuse del centrosinistra alla regione Lombardia di Attilio Fontana. Sul caso del Pio Albergo Trivulzio – e sulla rete delle Rsa lombarde – indagano i giudici, la Guardia di Finanza e gli ispettori del ministero della Salute, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla gestione di anziani e pazienti Covid, visto l'elevato numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : avvocato inchioda

ilGiornale.it

Il nodo della manleva a tutela legale dei singoli inchioda la discussione ... A sollevare il problema, secondo quanto si apprende, sono stati alcuni degli avvocati presenti nel team: come tutelare, in ...Il premier Conte ha provato a scaricare la colpa sul centrodestra ma i fatti lo smentiscono. Il trattato valido oggi è stato ratificato e firmato da Monti nel 2012. Le spiegazioni dell'ormai ex Avvoca ...