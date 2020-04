Israele, intesa tra Gantz e Netanyahu per un governo di unità nazionale (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo un anno di incertezza politica e tre le elezioni anticipate, le ultime il 2 marzo scorso, l’Israele avrà il suo governo di unità nazionale. I leader dei due principali partiti, Benjamin Netanyahu del Likud e Benny Gantz del partito Bianco e Blu, hanno trovato l’accordo nel tardo pomeriggio di ieri. Entreranno far parte del “governo di emergenza nazionale”, come è stato definito da Gantz su Twitter, il Likud, una corrente dei parlamentari del partito Bianco e Blu, i partiti della destra religiosa e nazionalista e il partito Laburista. Alcuni membri della Knesset, il Parlamento israeliano, del partito di Gantz (15 su 34) non hanno accettato la sua decisione e si schiereranno all’opposizione insieme ai socialdemocratici del Meretz. La carica di primo ministro sarà affidata a rotazione: per i primi diciotto mesi a Netanyahu ... Leggi su italiasera Coronavirus - Israele : intesa tra Netanyahu e Gantz per un governo di emergenza nazionale

