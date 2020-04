Iren | stato di attuazione del programma di acquisto azioni proprie

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 26 marzo 2020 in merito all’avvio della seconda tranche deldidiautorizzato dall’Assemblea deglisti del 5 aprile 2019, rende noto di aver acquidal 14 al 17 aprile 2020, complessivamente 572.120ordinarie al prezzo medio unitario di 2,1050 euro, per un controvalore complessivo di 1.204.308,76 euro. A seguito delle opersuddette, l’utility emiliana detiene 6.260.751, pari allo 0,4812% del capitale sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 2,144 euro. (Foto: © Luca Ponti 123RF)

